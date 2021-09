Princ Charles v zadnjem pogovoru z očetom načrtoval njegov 100. rojstni dan

Angleški kraljevi prestolonaslednik princ Charles je v novem BBC-jevem dokumentarcu o življenju princa Filipa spregovoril o njunem odnosu. Med drugim je razkril, da sta večer pred očetovo smrtjo razpravljala o njegovem 100. rojstnem dnevu in slavju, ki pa princu Filipu – ta ni bil velik ljubitelj tovrstnih dogodkov – ni bilo pogodu. "Govoriva o tvojem rojstnem dnevu," je dejal Charles, Filip pa naj bi se pošalil, da mora najprej do takrat sploh ostati živ. "Vedel sem, da bo to rekel," je kasneje v dokumentarcu dejal Charles.

Kraljica Elizabeta II. in princ Filip s princem Charlesom in malo princeso Anno.

Filip je naslednje jutro žal umrl, družinski člani pa so upoštevali njegove želje in pogreb pripravili v dokaj skromnem slogu.

V intervjuju so o dedku spregovorili tudi princa William in Harry ter Zara Tindall, hči Filipove edine hčere, princese Anne. Dejala je, da se Filip ni želel postarati in da je bil "najslabši pacient na svetu". Kljub temu so se vsi trije strinjali, da je bil 99-letni Filip vedno zvest samemu sebi in največji podpornik svoje žene, dodali pa so še, da ga bodo izjemno pogrešali.