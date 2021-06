Princ Charles vnuku Archieju namerava odvzeti naziv

Princ Charles je odločen, da bo v primeru, da postane kralj, strožje določil, kdo izmed kraljeve družine bo obdržal svoj naziv. Prvorojenec kraljice Elizabete in pokojnega princa Filipa naj bi v želji po večji naklonjenosti prebivalstva želel zmanjšati stroške monarhije, kar posledično pomeni, da bi moral zmanjšati število ljudi v kraljevi družini, ki bi prejemali denar od davkoplačevalcev.

Eden izmed članov, ki bi s to potezo izgubil svoj naziv, je Archie, sin odtujenega princa Harryja in njegove žene Meghan Markle, ki sta pred kratkim izrekla dobrodošlico hčerki Lilibet Diani. Načrt Princa Charlesa namreč je, da bi kraljeve nazive, finančno in policijsko podporo, ki ju plačujejo davkoplačevalci, obdržali zgolj najbližji člani prestolonaslednika.