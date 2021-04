Bil je brez dlake na jeziku: najbolj odmevne pripombe princa Filipa

Vojvoda Edinburški, princ Filip, je bil znan po tem, da je brez dlake na jeziku povedal, kaj si misli. To je seveda počel z veliko mero humorja. S svojimi hudomušnimi pripombami je skušal in po navadi tudi uspel sprostiti ozračje. Vendar pa je ta njegova lastnost velikokrat izzvala številne kritike, saj so bili nekateri njegovi komentarji in izjave na robu žaljivega. Tukaj je nekaj njegovih najbolj znanih duhovitih pripomb:

1966: "Britanske ženske ne znajo kuhati."

1967:Ko so ga vprašali, ali bi kdaj obiskal Sovjetsko zvezo, je odkrito dejal: "Zelo rad bi obiskal Rusijo, čeprav so ti p****i pobili pol moje družine."

1969: Pri komentiranju estradnikov je bil brez zadržkov. Po nastopu Toma Jonesa na Royal Variety Performance je pevca, za katerega je menil, da poje grozne pesmi, vprašal: "S čim grgrate? S kamenčki?"

1970: Princesa Ana je velika ljubiteljica konjev. Princ Filip se je nekoč obregnil ob to ljubezen svoje hčerke in dejal: "Če ne prdi in je sena, je ne zanima."

1981: Med recesijo v začetku 80. let se je obregnil ob nezadovoljstvo ljudi: "Vsi so govorili, da potrebujejo več prostega časa. Zdaj se vsi pritožujejo, da so nezaposleni."

1984: "Vi ste ženska, kajne," je vprašal lokalno žensko, ki mu je podarila majhno darilce med obiskom v Keniji.

1986: Skupini britanskih študentov je med kraljevim obiskom na Kitajskem v šali dejal: "Če boste predolgo ostali tukaj, boste vsi imeli poševne oči."

Na srečanju Svetovnega sklada za naravo (WWF) je izjavil:"Vse, kar ima štiri noge in ni stol, kar ima dve krili in leti, vendar ni letalo, in kar plava, pa ni podmornica, bodo Kantončani pojedli."

1992: Ko so mu med obiskom v Avstraliji ponudili, da poboža koalo, je odklonil: "Oh, ne! Lahko se nalezem kakšne grozne bolezni."

1993: "Ne morete biti tako dolgo tukaj, nimate še velikega trebuha," je dejal Britancu med svojim obiskom na Madžarskem.

1994: Med obiskom Kajmanskih otokov je bogatega otočana vprašal: "Ali ni večina od vas potomcev piratov?"

1995: "Kako domačine obdržite stran od pijače dovolj dolgo, da naredijo izpit," pa je vprašal škotskega inštruktorja vožnje.

1997: Ko ga zaposleni na parkirišču Univerze v Cambridgeu ni prepoznal, ga je princ Filip ozmerjal: "Prekleti neumni bedak!"