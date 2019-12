Princ Filip izpuščen iz bolnišnice

Britanski princ Filip , ki je bil pred dnevi hospitaliziran zaradi prehodnih zdravstvenih težav , je zdaj zapustil bolnišnico, poroča The Guardian. V bolnišnici King Edward VII. v Londonu je preživel štiri noči, zdaj pa so ga fotografi v svoje objektive ujeli, ko je v odmaknjeni ulici za zasebno bolnišnico sedel na sovoznikov sedež črnega avtomobila, na paparace pa se ni odzval. Zdaj bo verjetno odpotoval v Sandringham, kjer bo preživel božič s soprogo, kraljico Elizabeto II. , predvideva The Guardian.

98-letnik se je upokojil leta 2017 in ima za sabo že kar nekaj obiskov bolnišnic in operacij, po katerih pa dobro okreva, poroča The Guardian. Aprila lani so mu namreč zamenjali kolk, v preteklem desetletju pa je imel tudi abdominalno operacijo, okužbe mehurja in blokirano koronarno arterijo.

Letos januarja je bil vpleten tudi v prometno nesrečo, v kateri je utrpel lažje poškodbe in se je zaradi široke kritike glede svoje vloge v incidentu tudi odpovedal vozniškemu izpitu.

V ponedeljek je princ Charles, sin princa Filipa in kraljice Elizabete II., za tuje medije dejal: "V bolnišnici zelo dobro skrbijo zanj. Ta trenutek je to vse, kar vemo. Ko prideš do te starosti, stvari ne delujejo več tako dobro." Kot smo že poročali, pa je Buckinghamska palača v sporočilu za javnost zapisala le, da je bil hospitaliziran v zasebni londonski bolnišnici King Edward VII., in sicer zaradi predhodnega zdravstvenega stanja oziroma preteklih zdravstvenih težav, več pa niso želeli razkriti.