Princ Filip je umrl na dan obletnice poroke princa Charlesa in žene Camille

Princ Charles in Camilla sta se poročila leta 2005, ko sta s civilnim obredom potrdila svojo zvezo. Takrat sta že bila oba ločena. Cerkveni blagoslov sta prejela v kapeli sv. Jurija.

Njuna zgodba je dolga in zapletena. Razmerje sta začela, ko je bil Charles še poročen s princeso Diano. Prav to je mnoge Dianine privržence zelo razjezilo in razočaralo, Camille pa posledično nikoli niso sprejeli. Charles in Diana sta se ločila leta 1996, leto pred tragično nesrečo, ko je 36-letna Diana izgubila življenje v avtomobilski nesreči v Parizu, za sabo pa pustila odraščajoča Williama in Harryja.