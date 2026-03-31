Princ Filip naj bi se pred smrtjo skrivaj boril z rakom trebušne slinavke

Še pred izidom knjige Huga Vickersa z naslovom Queen Elizabeth II: A Personal History javnost preseneča razkritje, da naj bi se princ Filip, pokojni oče sedanjega kralja Karla III., boril z rakom trebušne slinavke. Po pisanju britanskega zgodovinarja naj bi princ diagnozo dobil osem let pred smrtjo, kraljeva družina pa je njegovo zdravstveno stanje ves čas skrbno skrivala pred javnostjo.
"Zdravniki so na njegovi trebušni slinavki zaznali senco, zato je moral prestati operacijo. Ugotovili so, da ima raka, ki ga ni več mogoče pozdraviti," je zapisal Vickers in dodal, da so tisti, ki so za njegovo diagnozo vedeli, verjeli, da se Filip ne bo več pojavil v javnosti, a jim je ta pokazal, da se motijo.
Po operaciji leta 2013 naj bi nekaj časa bival na posestvu Sandringham, nato pa se že avgusta vrnil k opravljanju dolžnosti in javnim dogodkom. Princ je umrl na gradu Windsor 9. aprila 2021, dva meseca pred 100. rojstnim dnevom. Kraljeva družina je takrat sporočila, da je umrl mirne smrti, za vzrok smrti pa so navedli starost.
Vickers ob tem trdi, da si Filip niti ne bi želel dočakati rojstnega dne, saj ni maral pompoznosti, ki je spremljala ta mejnik. "Večer pred smrtjo je negovalkam dal prosto in popil pivo v Oak Roomu. Jutro po tem je vstal, se okopal, dejal, da se ne počuti dobro in potiho zapustil svet. Do takrat je živel z rakom trebušne slinavke že osem let, kar je veliko dlje, kot je običajno za to bolezen," je še zapisal zgodovinar, ki je razkril, da v času smrti njegove soproge ni bilo ob njem.
Kraljica je umrla 17 mesecev za možem, 8. septembra 2022, stara 96 let. Palača je takrat sporočila, da je umrla zaradi starosti.
Rak trebušne slinavke je maligna bolezen, ki izvira iz celic trebušne slinavke, žleze, ki leži za želodcem in igra ključno vlogo pri prebavi ter uravnavanju krvnega sladkorja. Trebušna slinavka proizvaja encime za prebavo hrane in hormone, kot sta inzulin in glukagon, ki uravnavata raven sladkorja v krvi. Rak trebušne slinavke se pogosto razvije v izvodilih ali žlezah, ki proizvajajo hormone. Zaradi svoje lege globoko v telesu in pogosto zgodnjega širjenja na druge organe (metastaziranja) je ta vrsta raka pogosto odkrita v pozni, neozdravljivi fazi. Simptomi, kot so zlatenica, bolečine v trebuhu ali hrbtu, izguba teže in prebavne težave, se običajno pojavijo šele, ko je bolezen že napredovala. Prognoza za raka trebušne slinavke je na splošno slaba, saj je stopnja preživetja nizka, čeprav je odvisna od stadija bolezni ob diagnozi in odziva na zdravljenje.
Princ Filip, vojvoda Edinburški, je bil mož britanske kraljice Elizabete II. Rodil se je leta 1921 na Krfu v Grčiji kot princ Filip Grški in Danski. Svojo vojaško kariero je začel v britanski kraljevi mornarici, kjer je služil med drugo svetovno vojno. Leta 1947 se je odpovedal svojim grškim in danskim kraljevskim naslovom ter postal britanski državljan, prevzel pa je priimek svoje matere, Mountbatten. Istega leta se je poročil z Elizabeto, ki je leta 1952 postala kraljica. Princ Filip je bil znan po svojem neposrednem načinu govora, smislu za humor in predanosti javnim dolžnostim ter dobrodelnim organizacijam. Veliko je podpiral kraljico v njeni vlogi in se ukvarjal z vprašanji, kot so ohranjanje narave, izobraževanje in podjetništvo, pri čemer je ustanovil nagrado Princeze Fellowship Award. Umrl je leta 2021 v starosti 99 let.
Posestvo Sandringham je zasebna rezidenca britanske kraljeve družine, ki se nahaja v Norfolku v Angliji. Kraljica Elizabeta II. je posestvo podedovala od svojega očeta, kralja Jurija VI., leta 1952 in je tam pogosto preživljala božične praznike ter zimske mesece. Posestvo obsega veliko podeželsko hišo, vrtove, parke in okoli 8.000 hektarjev kmetijskih zemljišč ter gozdov. Del posestva, vključno z vrtovi in dvorano, je odprt za javnost, ko kraljeva družina ni prisotna. Sandringham je znano tudi po tem, da je tam kralj Jurij VI. ustanovil prvo gozdno šolo v Združenem kraljestvu, ki se osredotoča na trajnostno gospodarjenje z gozdovi. V zadnjih letih je posestvo postalo tudi pomembno središče za ohranjanje divjih živali in ekološko kmetovanje.
