Princ Filip naj bi se pred smrtjo skrivaj boril z rakom trebušne slinavke

Še pred izidom knjige Huga Vickersa z naslovom Queen Elizabeth II: A Personal History javnost preseneča razkritje, da naj bi se princ Filip , pokojni oče sedanjega kralja Karla III. , boril z rakom trebušne slinavke. Po pisanju britanskega zgodovinarja naj bi princ diagnozo dobil osem let pred smrtjo, kraljeva družina pa je njegovo zdravstveno stanje ves čas skrbno skrivala pred javnostjo.

"Zdravniki so na njegovi trebušni slinavki zaznali senco, zato je moral prestati operacijo. Ugotovili so, da ima raka, ki ga ni več mogoče pozdraviti," je zapisal Vickers in dodal, da so tisti, ki so za njegovo diagnozo vedeli, verjeli, da se Filip ne bo več pojavil v javnosti, a jim je ta pokazal, da se motijo.

Po operaciji leta 2013 naj bi nekaj časa bival na posestvu Sandringham, nato pa se že avgusta vrnil k opravljanju dolžnosti in javnim dogodkom. Princ je umrl na gradu Windsor 9. aprila 2021, dva meseca pred 100. rojstnim dnevom. Kraljeva družina je takrat sporočila, da je umrl mirne smrti, za vzrok smrti pa so navedli starost.