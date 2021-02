Princ Filip ostaja v bolnišnici zaradi infekcije

"Vojvoda edinburški ostaja v bolnišnici kralja Edvarda VII., kjer ga zdravijo zaradi infekcije," so sporočili iz palače. Dodali so še, da se odziva na zdravljenje, vendar bo še nekaj dni ostal v bolnišnici.

Princa Filipa, ki je s kraljico poročen že 73 let, so v bolnišnico sprejeli prejšnji teden. Takrat so sporočili, da gre za preventivni ukrep, ker se ni počutil dobro.

Njegov najmlajši sin, princ Edward, je za televizijoSky News povedal, da se njegov oče počuti precej bolje in da se že veseli vrnitve domov, saj je naveličan bolnišnice. "Torej držimo pesti," je dodal.

Princ William pa je v ponedeljek sporočil, da je njegov dedek v redu ter da zdravstveno osebje pozorno spremlja njegovo stanje.

Viri blizu kraljeve družine so povedali, da zdravljenje ni povezano z novim koronavirusom. Oba s kraljico sta januarja sicer prejela prvi odmerek cepiva.

Princ Filip se je leta 2017 upokojil in prenehal opravljati javne dolžnosti. Leta 2019 se je pojavil v medijih, ko jo je odnesel brez poškodb v prometni nesreči, v kateri je v bližini Sandringhama poškodoval dva človeka. Kasneje se je odrekel vozniškemu dovoljenju.

Od takrat se je le redko pojavil v javnosti. Lani so pred njegovim rojstnim dnem objavili skupno fotografijo s kraljico. Tokratna hospitalizacija je sicer znova vzbudila skrbi glede zdravja princa Filipa, ki bo junija dopolnil sto let.