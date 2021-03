Princ Filip se ne zaveda posledic intervjuja Harryja in Meghan z Oprah

Med tem, ko je princ Filip , mož kraljice Elizabete II. , prestal operacijo srca in štiri tedne ostal v bolnišnični oskrbi, sta se Meghan in Harry odločila spregovoriti o življenju za štirimi stenami palače.

99-letni princ Filip se je iz bolnišnice v Windsorsko palačo vrnil pred enim tednom, a ostaja v nevednosti glede intervjuja in njegovih posledic, ki jih je ta povzročil za monarhijo. "Družina je vesela, da se ne zaveda uničujočih posledic intervjuja z Oprah," je za avstralski portal 9Honey dejala komentatorka Katie Nicholl . Intervju je v britanskih medijih dvignil veliko prahu: "Zato je praktično nemogoče, da princ Filip ne bi dobil vsaj kakšne informacije o dogajanju," je še komentirala Nichollova.

"Veliko napora je bilo vloženega v to, da ga med okrevanjem čim bolj zavarujejo pred govoricami in izpadom, ki sta ga imela Harry in Meghan,"je v svoji izjavi še povedala Katie Nicholl.

Čeprav so princa Filipa že odpustili iz bolnišnice, so mnogi še vedno zaskrbljeni za njegovo zdravje, je povedala Nichollova. Princ Filip je najstarejši član v zgodovini monarhije, ki še služi kraljevi družini. Filip bo junija dopolnil 100 let.