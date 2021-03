Princ Filip uspešno prestal operacijo srca

Princ Filip je v londonski bolnišnici uspešno prestal operacijo srca, poroča AP News . Novico je za omenjeni medij potrdila Buckinghamska palača. 99-letni mož kraljice Elizabete II je 'prestal zelo težek poseg zaradi že obstoječe težave s srcem'. Poseg so opravili v bolnišnici St. Bartholomewa v Londonu.

Kot so še sporočili iz palače, bo princ v bolnišnici ostal še nekaj časa, saj si želijo, da čim bolje okreva in si odpočije po težkem posegu.

Spomnimo: Princa Filipa so v bolnišnico Kinga Edwarda v Londonu sprejeli 16. februarja, kamor so ga prepeljali po infekciji. V začetku tega tedna pa so ga premestili v drugo bolnišnico, na kardiološki oddelek.