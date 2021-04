Umrl je princ Filip

V 100. letu starosti je umrl princ Filip, mož britanske kraljice Elizabete II, so sporočili z britanskega Dvora. Filip se je z Elizabeto poročil leta 1947, pet let preden je postala britanska kraljica. Bil je kraljevi zakonec z najdaljšim stažem v zgodovini britanske monarhije. S kraljico sta imela štiri otroke, osem vnukov in deset pravnukov.

"Z globoko žalostjo njeno veličanstvo kraljica naznanja smrt svojega ljubljenega moža, njegovega kraljevskega visočanstva princa Filipa, vojvode Edinburškega,"so sporočili z britanskega Dvora ob novici, da je umrl 99-letni princ Filip, mož kraljice Elizabete II.

icon-expand Princ Filip se je rodil 10. junija 1921. FOTO: AP

Princ Filip je bil rojen kot Filipos, princ Grčije in Danske, na kuhinjski mizi na grškem otoku Krf 10. junija 1921 kot edini sin in zadnji, peti otrok princa Andrewa Grškega in Danskega in princese Alice Battenberške. Imel je štiri starejše sestre: Margarito, Theodoro, Cecilioin Sophie. Krščen je bil v grški pravoslavni cerkvi. Njegova babica po očetovi strani je bila grška kraljica Olga. Z 18. meseci je v zaboju s pomarančami na ladji z begunci prispel v Veliko Britanijo. Njegova družina, ki je imela tudi nizozemske in ruske korenine, je morala bežati po strmoglavljenju monarhije, njegov oče pa je za las ubežal usmrtitvi. Poslali so ga v internate v Nemčiji in na Škotskem, počitnice pa je preživljal pri svojcih. Leta 1939 sta se spoznala s takrat 13-letno Elizabeto, ki je bila že britanska prestolonaslednica, že pred tem pa si nekaj let izmenjevala pisma. Bila naj bi ljubezen na prvi pogled. Kot mlado princeso jo je prevzel kot kadet kraljeve mornarice. Leta 1940 je že sodeloval v drugi svetovni vojni, med drugim v bitki na Kreti in izkrcanju zaveznikov na Siciliji ter predaji Japonske v Tokijskem zalivu septembra leta 1945.

icon-expand Poroka kraljice Elizabete II. in princa Filipa. FOTO: AP

Par se je poročil 20. novembra 1947 v Westminstrski opatiji v Londonu, poročni zvonovi pa so za takrat 26-letnega Filipa pomenili konec njegove vojaške kariere. Namesto da bi se v britanski mornarici vzpenjal po karierni lestvici, se je moral preleviti v spremljevalca Elizabete II. Nalogo je potrpežljivo opravljal sedem desetletij, s čimer se je vpisal v zgodovino britanske monarhije kot soprog spremljevalec z najdaljšim stažem. Vloga mu je, kot je tudi sam priznaval, sicer na začetku šla na živce. Sčasoma se je privadil na vlogo moža, ki podpira in spremlja kraljico med obiski ter na slovesnostih in zabava ljudi s svojimi nenavadnimi izjavami. V zakonu so se kraljevemu paru rodili štirje otroci, leta 1948 Charles, dve leti kasnejeje na svet pokukalaAnne, Andrewje rojen leta 1960 inEdward leta 1964.

icon-expand Kraljica Elizabeta II. in princ Filip kot mlada starša. FOTO: AP

Odkar je njegova soproga leta 1952 postala kraljica po smrti očeta, kralja Jurija VI., se je princ Filip udeležil 22.219 dogodkov, v tujino je sam odpotoval 637-krat in imel 5496 govorov. Udeleževal se je tudi dogodkov svojih dobrodelnih in drugih organizacij, ter bil izredno aktiven, čeprav so mediji leta 2007 razkrili, da ima že 15 let težave s srcem. Kraljica Elizabeta II. in princ Filip sta v zadnjih letih pred prinčevo upokojitvijo leta 2017 več obveznosti predala svojemu najstarejšemu sinu in prestolonasledniku, princu Charlesu in tudi vnukuWilliamu, ki se s soprogo Kate popolnoma posveča kraljevim obveznostim. Tako je princ Filip opustil več nalog v okoli 800 dobrodelnih organizacijah, kot tudi zmanjšal število javnih obveznosti.

icon-expand Kraljeva družina leta 1965. FOTO: Profimedia

Naslovnice je Filip znova polnil, ko je bil pri 97 letih vpleten v prometno nesrečo in se je šele po pritisku javnosti odrekel vozniškemu dovoljenju. Malo pred božičem leta 2019 pa so Britanci doživeli nov šok, ko so princa sprejeli v bolnišnico. Podrobnosti niso bile znane, le da so ga sprejeli preventivno, je pa Filip nato sveti večer potem že preživel ob družini na posesti Sandringham.

icon-expand Zakon kraljevega para velja za najdaljšega v zgodovini britanske monarhije. FOTO: Twitter

V preteklem letu sta Filip in Elizabeta proslavila 73. obletnico poroke, v času zakona pa sta se morala sopotnika spoprijeti z marsikaterim izzivom, med drugim tudi z ločitvami treh otrok in seveda s smrtjo princese Dianeter obtožbami, ki so sledile po njeni smrti. Spopasti sta se morala tudi z obtožbami na račun njunega sina, princaAndrewa. Zvezo Elizabete in Filipa sicer krona najdaljši zakon v britanski monarhiji.

icon-expand Kraljica Elizabeta II. in princ Filip sta lani proslavila 73. obletnico poroke. FOTO: Profimedia

Kraljica in princ, ki se je pred nekaj leti upokojil ter odložil svoje uradne dolžnosti, sta izolacijo med pandemijo preživljala na posestvu Windsor, saj sta se želela zaščititi pred morebitno okužbo z novim koronavirusom. V začetku januarja smo poročali, da sta tudi prejela prvi odmerek cepiva proti covidu-19.