Princ George bo zob morskega psa vendarle lahko obdržal

Jose Herrera je zaradi svoje zahteve, ki jo je izrazil v preteklih dneh, naletel na številne negativne komentarje. Svojo željo je namreč ubesedil z naslednjimi besedami: "Obstaja nekaj artefaktov, ki so pomembni za malteško naravno dediščino in so končali v tujini in si zaslužijo, da jih poiščemo in vrnemo." Sedaj je v njegovem imenu spregovoril njegov predstavnik za stike z javnostmi in za časopis Times of Maltarazložil, da ''nimajo namena nadaljevati s to zadevo.'' Malteški premier Robert Abelapa je nato dodal še,da ''se morajo nepotrebnim polemikam izogniti.''