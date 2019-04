Princ George in mala Charlotte glavni zvezdi konjskih dirk

Princ Williamin njegova žena Kate Middleton ter njuna otroka, prvorojenec George in njegova sestra, princesa Charlotte, so si ogledali konjske dirke, na katerih je tekmovala tudi Williamova sestrična, jahačica Zara Tindall.

''Bili so kot vsaka običajna družina. Uživali so in skupaj preživljali lepe trenutke. Otroci so se lepo vedli in vsi so bili videti zelo prizemljeni. Nekaj ljudi jih je opazilo, ampak na splošno so se vsi do njih vedli povsem navadno,'' je povedal eden od gledalcev konjskih dirk.