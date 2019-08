Princ George in princesa Charlotte na jadranju pritegnila pozornost

Člani kraljeve družine že tradicionalno organizirajo tekmovanje z jadrnicami, kjer se med seboj pomerita Kate in William . Dvoboj sta tokrat opazovala tudi princ George in princesa Charlotte , ki sta vse prisotne navdušila v mornarskih uniformah. Na krovu sta se kraljeva otroka zabavala pod budnim očesom njunega dedka Mika Middletona .

Na dogodku se je družina prvič pojavila v javnosti od vrnitve z družinskega dopusta v Mustiqueu, kjer so praznovali 6. rojstni dan princa Georgea. Tudi tokrat je mladi princ nasmejal vse zbrane s prikupno mornarsko kapo in škrbastim nasmehom. Sledila mu je njegova sestra Charlotte, ki je ravno tako pritegnila pozornost v mornarski črtasti obleki.

Na dirki je tekmovalo osem jadrnic, ki so predstavljale dobrodelne organizacije, ki jih podpira kraljeva družina. Letos so tekmovale štiri dobrodelne organizacije, ki jih zastopa Kate, in štiri, ki jih je predstavljal William. Prvi krog tekmovanja je zmago osvojila ena od Williamovih organizacij, Kate pa se je v cilj pripeljala na sedmi jadrnici. Napetost se je stopnjevala v drugem krogu, kjer je bila skupina vojvodinje Cambriške izključena, zaradi neupoštevanja pravil. Dogodek je kraljeva družina redno objavljala tudi na družbenih omrežjih.

Kate in William že od nekdaj zagovarjata športni način življenja in poudarjata, da lahko šport in narava izboljšata telesno in duševno počutje, hkrati pa tudi spodbujata tekmovanja brez pretiranega rivalstva. Medtem ko sta marca obiskala Severno Irsko, sta se zakonca pomerila na dirki s kanuji, kjer je zmago slavil William, Kate pa tudi poraz ni izbrisal nasmeha z obraza.