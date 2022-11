Princ George ob praznovanju kraljičinega jubileja navdušen nad opravo Craiga Davida

"Princ William je pristopil do mene in mi dejal, da je bil njegov sin George 'nor' na mojo opravo z modrimi bleščicami. Ob meni je bila tudi moja mama, jaz pa sem bil vesel, da sem ga srečal, in se mu zahvalil za prinčeve besede," je dejal 41-letni pevec, ki se je s princem srečal na druženju po koncertu, to pa se je dogajalo v Buckinghamski palači.