Princ George pripravil božično sladico

Ko se na kupu zberejo štiri generacije: kraljica Elizabeta II in njeni prvi trije nasledniki: princ Charles, princ William in princ George

To seveda ni edino drevo, ki ga ima družina za božič. Člani kraljeve družine že več let tradicionalno preživijo božič na kraljičinem zasebnem posestvu Sandringham. Tam se zberejo na božični večer in potem skupaj dokončajo okraševanje 6-metrskega drevesa.

Buckinghamska palača je objavila nove fotografije, na katerih med pripravo božične sladice, ki je namenjena v dobrodelne namene, vidimo štiri generacije: kraljico Elizabeto II in njene prve tri naslednike: princa Charlesa , princa Williama in princa Georgea . Kraljeva družina se je zbrala v glasbeni sobi Buckinghamske palače, v ozadju pa se bohoti božično-novoletno drevo. Če pogledate bolj pozorno, lahko vidite, da drevo krasijo številni novoletni okraski v obliki kron in zlatih prestolov.

Če ste pozorni, lahko opazite, da kraljevi člani med pripravo božične sladice niso nosili predpasnikov za peko. Sodeč po nasmejanih obrazih so se kraljica, njen sin in vnuk zelo zabavali, ko so opazovali, kako lepo vzgojeni George pridno meša s kuhalnico. Princ William in njegov oče Charles sta za to priložnost nosila elegantne moške obleke in kravato, medtem ko je kraljica nosila uradno obleko, celotni videz pa je dopolnila z biserno ogrlico in broško. Kot kaže, se kraljica nikakor ne loči od svoje torbice, ki je verjetno ena njenih ljubših, saj jo je ves čas imela pri sebi. Torbica je znamke Launer London, stane pa okrog 1.800 angleških funtov (približno 2115 evrov).

Ni znano, kdaj natančno so bile fotografije posnete. Gotovo je to bilo pred petkom, ko se je kraljica odpravila v Sandringham. Običajno tradicionalno božično sladico naredijo zadnjo nedeljo pred adventom, da bi okrepili njen okus. Letos je to bilo 24. novembra. Nato bi sladico zavili v krpo - dandanes v papir ali folijo - in shranili na hladnem, suhem mestu vse do božičnega dne.