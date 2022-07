Princ George s staršema na finalu moške teniške tekme v Wimbledonu

Najstarejši sin princa Williama in Kate Middleton se je udeležil finala moškega teniškega dvoboja v Wimbledonu, kjer je požel veliko pozornosti javnosti. Osemletni George je, tako kot pred tedni njegov mlajši brat Louis, navduševal s pačenjem, fotografi pa so ga celo ujeli med brskanjem po nosu.

Oblečen v modro moško obleko je na tribuni za slavne goste in na sedežu med stršema spremljal dvoboj med Novakom Đokovićem in Nickom Kyrgiosom. Pozornosti pa ni pritegnil le osemletnik – že dan prej, ko je potekal finale ženske tekme, je s svojo rumeno obleko navduševala njegova mati, 40-letna Kate Middleton, ki se je je razveselil tudi Tom Cruise. Na moškem finalu je nosila modro obleko z belimi pikami, ki jo je kombinirala s srebrnim nakitom. Tudi bodoči kralj je v rjavem suknjiču čez modro srajco in črnimi sončnimi očali pritegnil marsikateri pogled.