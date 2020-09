Princ George s starši na lov: 'To ima lahko hude posledice na njegovo psiho'

Organizacija za pravice živali, PETA, nenehno spremlja početje slavnih in bogatih ter jih za početja, s katerimi se ne strinja, tudi javno kritizira. Tokrat sta bila tarča princ William in Kate Middleton , saj sta se odločila, da na lov za divjadjo, kjer uporabljajo puške, povabita tudi sina, princa Georgea.

Tradicija ali ne, organizacija PETA je nad njunim početjem več kot zgrožena. Prepričani so, da je otrokovo pričevanje takšnemu početju lahko zelo škodljivo za njegov razvoj. Dodali so, da bi lahko 'sodelovanje' pri lovu pustilo 'hude posledice na njegovo psiho'. Skrbi jih, da bi mali George ob opazovanju lova na živali postal apatičen, da ga ranjena žival ne bi ganila.

Sicer za sedemletnika to ni bil prvi lov, z očetom in mamo je že večkrat odšel v divjino in ju z varne distance opazoval. Kot je značilno za kraljevo družino, je lov na divjad del njihove tradicije, zato se Kate in William trudita, da bi bili tako vzgojeni tudi njuni otroci.

Direktorica PETE Mimi Beckhechi je povedala: "Zelo malo ljudi danes lov dojema kot šport. Več je takšnih, ki se jim to zdi kot nasilna perverzija, s katero ljudje poškodujejo in ubijejo nič hudega sluteče ptice. Da pa je otrok priča takšnemu početju ... To je lahko zelo škodljivo za njegovo psiho. Takšno pričevanje lahko princu Georgeu povzroči nočne more. Da bi mu pomagali odrasti v odgovornega vodjo svojih državljanov, ga morajo starši naučiti spoštovanja do vseh živih bitij."

Sicer sta tako princ William kot princ Harry lovu na divje race in divjad prisostvovala že od majhnih nog. Princ Harry sicer veliko manj lovi, odkar je spoznal ženo Meghan Markle, saj se ta z lovom na nedolžne živali ne strinja. No, Kate pa je v tem primeru povsem drugačna in se na lovu z veseljem pridruži svojemu možu.