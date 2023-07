Princ George se ni pustil motiti: užival v pici, ko se je William pogovarjal

Bodoči prestolonaslednik si je italijansko jed privoščil med tekmo Anglije in Avstralije. Oče William mu je vmes sicer večkrat razložil dogajanje na igrišču, po fotografijah sodeč, pa je jasno, da se je mali princ precej dolgočasil, dokler ni dobil pice. Nikakor se ni pustil motiti niti v času, ko se je njegov oče zapletel v pogovor s premierjem Rishijem Sunakom . Da otroka veliko bolj kot dolgočasni politični pogovori zanima hrana, ne glede na to, ali je član kraljeve družine ali ne, ni treba posebej poudarjati.

Najstarejši sin vojvode in vojvodinje Cambriške je javnost že večkrat navdušil s svojim odraslim obnašanjem. Kot bodoči monarh se z očetom pogosto udeležuje pomembnih dogodkov, a včasih vseeno ne more skriti, da je v resnici še precej mlad. Veliko bolj kot George je po svojih zabavnih grimasah znan njegov mlajši brat princ Louis, ki si je že prislužil naziv princ zabavnih grimas, saj je med najpomembnejšimi dogodki v Angliji večkrat zehal in se pačil.