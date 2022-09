Princ Harry: Babica, hvala za tvoj nalezljiv nasmešek

"Babica, medtem ko nas to zadnje slovo obdaja z veliko žalostjo, sem za vedno hvaležen za vsa prva srečanja – od mojih zgodnjih spominov iz otroštva, do prvega srečanja kot moja poveljnica, do prvega trenutka, ko si spoznala mojo drago ženo in objela svoje ljubljene pravnuke," je v izjavi za javnost zapisal princ Harry ter se pokojni kraljici med drugim zahvalil za njen nalezljiv nasmešek in vse nasvete, ki mu jih je dala.

Princ Harry je podal uradno izjavo za javnost, v kateri se je spomnil svoje babice, kraljice Elizabete II. "Ko praznujemo življenje moje babice, njenega veličanstva kraljice, in žalujemo njeno izgubo, se vsi spominjamo, da je bila v služenju in opravljanju svojih dolžnosti, mnogim kompas, ki je usmerjal." Ob tem se je spominjal njenih besed, ki jih je izrekla, ko je lani izgubila moža, princa Filipa: "Življenje je seveda sestavljeno iz poslednjih slovesov, kot tudi iz prvih srečanj."

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

V sporočilu se je nato obrnil neposredno na pokojno monarhinjo: "Babica, medtem ko nas to zadnje slovo obdaja z veliko žalostjo, sem za vedno hvaležen za vsa prva srečanja – od mojih zgodnjih spominov iz otroštva, do prvega srečanja kot moja poveljnica, do prvega trenutka, ko si spoznala mojo drago ženo in objela svoje ljubljene pravnuke. Cenim te trenutke, ki sem jih preživel s tabo, kot tudi vse druge posebne trenutke, ki so se zgodili. Že zdaj te zelo pogrešamo, ne samo mi, ampak ves svet. Ko govorimo o prvih srečanjih, sedaj častimo mojega očeta v njegovi novi vlogi kot kralja Karla III." Na koncu se je Harry pokojni babici zahvalil za njeno služenje, nasvete in nalezljiv nasmešek. "Tudi mi se smejimo, ko vemo, da sta z dedkom sedaj znova skupaj in v miru."

icon-expand Princ Harry: V vsaki sobi, kjer je bila, si začutil njeno prisotnost. FOTO: AP

Princ Harry je v soboto skupaj z ženo Meghan Markle pozdravil množico ljudi, ki se je zbrala pred gradom Windsor. Najprej sta s princem Williamom in Kate Middleton zakorakala proti ograji, kjer je bilo položeno cvetje in druga darila, s katerimi so se ljudje poklonili pokojni monarhiji Elizabeti II., nato pa sta se pridružila zbrani množici in se z njimi rokovala ter izmenjala nekaj besed. "Tam je brez nje sedaj osamljen kraj. V vsaki sobi, kjer je bila, si začutil njeno prisotnost," je princ Harry o življenju na gradu Windsor po smrti svoje babice dejal žalujočim, poroča britanski The Sun. Nekaj podrobnosti iz kraljeve družine je razkrila tudi princesa Walesa, ki je množici povedala, kako jo je potolažil njen najmlajši sin. "Moj mali Louis, to je tako ljubko. Dejal je: Mamica, ne skrbi, ker je ona sedaj s pradedkom." Princ Filip, ki je bil z Elizabeto II. poročen kar 73 let, je umrl lani aprila v 100. letu starosti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke