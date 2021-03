Princ Harry o življenju v monarhiji: brat in oče ostajata ujetnika

Princ Harry in njegova žena Meghan Markle sta v intervjuju z zvezdnico pogovornih oddaj Oprah Winfrey razkrila, kako je bilo živeti znotraj kompleksnega sistema britanske monarhije. Med pogovorom je Harry povedal, da sočustvuje s svojim bratom princem Williamom in očetom princem Charlesom , da sta še zmeraj ujeta v tem sistemu.

"Bil sem ujet in nisem imel pojma, da sem ujetnik," je med pogovorom razkril princ Harry. "Tudi moj oče in brat sta ujeta, vendar nimata izhoda. Sočustvujem z njima."Harry je še povedal, da se počuti, kot da ga je oče pustil na cedilu, saj princ Charles ne sprejema več njegovih klicev. Še posebej težko mu je, ker je tudi oče prestajal nekaj podobnega. Kljub odnosu, ki ga imata trenutno z očetom, pa bo princ Charles vedno Archijev dedek. Zato se bo potrudil, da bosta sčasoma lahko popravila svoj odnos. Harry je dejal, da je to ena izmed prioritet v njegovem življenju.

Tudi z bratom trenutno nista v najbljših odnosih, vendar sta skupaj že prestala težke stvari, zato Harry verjame, da čas zaceli vse rane.