Princ Harry bo o svojem življenju v kraljevi družini izdal knjigo

Pulitzerjev nagrajenec, ki je v preteklosti spisal že biografije teniške legende Andreja Agassija ter soustanovitelja podjetja Nike, Phila Knighta , je tudi pisec in protagonist v avtobiografiji The Tender Bar , ki se trenutno preliva na filmska platna s pomočjo mega zvezdnika Georgea Clooneyja.

Rokopis bi moral v roke založnikom romati že v avgustu, vendar se je rok oddaje zaradi nekaterih dogodkov v življenju Harryja in Meghan prestavil na oktobrski čas. Ameriški mediji poročajo, da je osnutek že dodobra spisan, tako da si bralci lahko pikantno čtivo obetajo že dokaj kmalu.

"Princ Harry bo prvič delil njegove izkušnje, pustolovščine, njegove izgube in življenjske lekcije, ki so mu pomagale postati takšen, kot je," so zapisali založniki in knjigo opisali kot čustveno zgodbo, polno spominov.

Knjiga bo zajemala "njegovo življenje v javnosti od otroštva do danes, vključno z njegovo predanostjo službi, opravljanjem vojaških dolžnosti in veseljem, ki ga je našel v tem, da je mož in oče,'' založba pa obljublja "iskren in očarljiv osebni portret". Izdana bo tudi v obliki zvočne knjige. Luč sveta naj bi ugledala leta 2022, nekateri sklepajo, da bo to pozno jeseni.

Harry bo po besedah založnika ves prihodek od dela namenil dobrodelnim organizacijam, za zdaj pa ni jasno, kako podrobno se bo v pripovedi spustil v svoj skrhan odnos z bratom Williamom in očetom Charlesom.