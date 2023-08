Princ Harry bo septembra zaradi posebnega dogodka obiskal domovino

Dogodek dobrodelne organizacije, ki skrbi za resno bolne otroke in je ena redkih, ki jo je princ po izstopu iz kraljeve družine leta 2020 še obdržal, je Harryju zelo pri srcu. "WellChild že skoraj 20 let spreminja življenja otrok in mladostnikov po Združenem kraljestvu z zagotavljanjem kritične oskrbe, ki daje prednost fizičnemu, duševnemu in čustvenemu dobremu počutju teh posameznikov in njihovih družin," je povedal v uradni izjavi in dodal: "Pogum in moč, ki ju utelešajo ti mladi ljudje, in neumorna predanost tistih, ki jih podpirajo, me nikoli ne prenehata navdihovati. V čast mi je, da se lahko udeležim letošnje podelitve nagrad in slavim njihovo neverjetno delo."