Princ Harry bo takoj po Filipovem pogrebu odletel nazaj v Kalifornijo

Ugibanj je konec. Princ Harry se namerava takoj po pogrebu vrniti v Kalifornijo, kjer ga čakata noseča žena Meghan Markle in sin Archie . Filipov pogreb bo v soboto, Harry pa naj bi se na letalo vkrcal kmalu po končanih žalnih slovesnostih. Čeprav ni znano, kakšno vizo so mu dodelili, bo moral princ upoštevati pravila pri prehajanju mej zaradi pandemije.

Harry je v Angliji že v izolaciji in živi v hiši sestrične Eugenie in njene družine, po prihodu v Kalifornijo pa bo prav tako moral upoštevati ameriške varnostne in higienske predpise, ki veljajo ob pandemiji. Preden se bo v Londonu vkrcal na letalo, bo moral pokazati negativni test.

Harry je prvič po enem letu nazaj v Angliji in z družino. Vir blizu njegove žene je povedal, da si je vojvodinja Meghan zelo prizadevala, da bi tudi ona odpotovala v Anglijo. Želela je možu stati ob strani, ko se bo znova srečal in soočil s svojo družino, še posebej po intervjuju, ki ga je nekdanji kraljevi par dal Oprah . A zdravnik ji je potovanje odsvetoval.

Intervju je izzval veliko ogorčenja in še povečal razdor med kraljevo družino in Harryjem ter njegovo ženo. Harry je takrat omenjal svojo mater princeso Diano in njeno situacijo primerjal s svojo. V intervjuju je povedal, da sta tudi njegov oče in brat ujetnika monarhije, za princa Williama pa je dejal: "Williama imam rad do obisti. Skupaj sva šla skozi pekel, imava skupne izkušnje, vendar sva vsak na svoji poti."

Nihče od vpletenih pa takrat najbrž ni predvideval, da se bodo soočili že tako kmalu in v takih okoliščinah. Kako so se domači odzvali na Harryjev obisk, še ni znano.