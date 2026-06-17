Princ Harry bo z družino julija obiskal Združeno kraljestvo

Par, ki od leta 2020 živi v ZDA, se namerava prihodnji mesec po poročanju medijev udeležiti dogodka, namenjenega promociji mednarodnih športnih iger Invictus Games za poškodovane oziroma bolne vojake in vojne veterane. Vojvodo in vojvodinjo susseško bosta po poročanju BBC spremljala njuna otroka, sedemletni Archie in petletna Lilibet.

Meghan Markle in princ Harry bosta julija odpotovala v Združeno kraljestvo. FOTO: Profimedia

41-letni princ Harry se je leta 2020 odpovedal kraljevim dolžnostim, kasneje pa se je po razkolu s kraljevo družino skupaj z Meghan Markle preselil v Kalifornijo. V zadnjih letih z otroki ni obiskal svoje domovine. Lani je izgubil sodno bitko z britansko vlado glede svojega varovanja, nakar je dejal, da družine ne more varno pripeljati v državo.

Ta odločitev, skupaj z zelo odmevnim konfliktom z očetom in starejšim bratom, princem Williamom, je pomenila, da kralj svoja vnuka Archieja in Lilibet komajda vidi, odkar sta se rodila. Nazadnje ju je videl med praznovanjem platinastega jubileja pokojne kraljice Elizabete II. leta 2022.