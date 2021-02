Princ Harry dobil tožbo: odškodnino bo daroval fundaciji vojnih veteranov

Založniki Associated Newspapers so 27. decembra 2020 priznali, da so obtožbe lažne. A do zdaj je bila storjena že velika škoda. Odvetnica Jenny Afia je dodala, da je Harry ponosen, da je v imenu njenega veličanstva deset let služil britanskim oboroženim silam. Od takrat pa ohranja aktivne vezi s temi silami in to bo počel tudi v prihodnje. "Harryjeva zavezanost moškim in ženskam, ki so žrtvovali svoja življenja za državo, ter vojaškim družinam je neomajna in nedvomna," je dejala odvetnica. "Zato so zgodbe, objavljene v Mail on Sunday in na spletni strani Mail Online, neutemeljene, lažne in obrekovalne. Predstavljajo osebni napad na vojvodo in njegovo služenje tej državi postavljajo pod vprašaj."Znesek odškodnine bo daroval fundaciji kanadskih športnih iger Invictus Games – to so igre vojnih veteranov, ki jih je ustanovil leta 2014.

Kraljeva zakonca sta sicer vložila več tožb zoper časopise, lani pa sta britanskemu tabloidu povedala, da končujeta vsakršno sodelovanje z njim. Ta tožba je ločena od primera, ki ga je Meghan Marklesprožila proti založnikom Mail Online in Mail on Sunday zaradi člankov, v katerih so objavili zasebne dele pisma, ki je bil namenjen njenemu očetu. Ta primer še vedno poteka.