Princ Harry goreče navijal na Messijevi nogometni tekmi

Fotografi so princa ujeli med otroškim nasmehom in navijanjem, v nekaterih trenutkih pa je zakril obraz in mečkal šal, ki ga je imel v naročju. Te fotografije so kmalu zaokrožile po spletu in nasmejale javnost, h komičnosti situacije pa je pripomoglo dejstvo, da je bil pred tem s soprogo Meghan Markle na koncertu Beyonce in menda ni bil ravno navdušen.

Med koncertom je Harry večinoma stal v prostoru za povabljene goste in se kratkočasil s telefonom, medtem ko je njegova žena uživala v koncertu in plesala s prijateljicami. Meghan bi se morala nato z njim udeležiti tekme, saj je bilo njeno ime prav tako na seznamu gostov, a se iz neznanega razloga ni pojavila.