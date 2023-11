Princ Harry grozil očetu Karlu: 'Želiš še kdaj videti vnuke?'

Prihaja še več skrivnosti iz vrst britanske kraljeve družine, ki v javnosti vedno povzroči pravi bum. Hkrati pa poglablja tudi prepad, ki je tako med bratoma princem Harryjem in princem Williamom kot med kraljem in njegovim drugim sinom vedno večji. Tokratne novice ne prihajajo iz Harryjeve knjige, nadaljevanja Spare 2 , ki ga je že napovedal, ampak od angleškega novinarja.

Novinar Omid Scobie je med platnicami knjige Endgame zbral skrivnosti kraljeve družine, med katerimi razkriva, da je mlajši sin svojemu očetu kralju Karlu grozil, da ne bo več videl svojih vnukov, štiriletnega Archija in dveletne Lilibet , če ga izseli iz njegove rezidence Frogmore Cottage. Omenjeno hišo, ki leži na posestvu Frogmore v Windsorju, je 39-letniku in njegovi ženi Meghan Markle podarila pokojna kraljica Elizabeta II.

Monarh se je kljub besedam svojega mlajšega sina vseeno odločil, da morata vojvoda in vojvodinja Susseška vrniti ključe omenjenega dvorca in nimata več pravice bivati v njem. Kraljev argument je namreč, da ne živita več v Veliki Britaniji in da nista več delovna člana kraljeve družine, saj sta se leta 2020 odselila v domovino ameriške igralke. Kot je še zapisal novinar v knjigi, je to zelo 'poceni udarec' kralja proti svojemu sinu.