Princ Harry in Brooklyn Beckham si ob družinskih sporih skupaj celita rane

Meghan Markle in princ Harry sta gostila Brooklyna Beckhama in Nicolo Peltz na večerji v svojem domu v Montecitu v Kaliforniji sredi družinskega spora Beckhamovih, je poročala revija People. Na intimni skupinski večerji naj bi bili prisotni tudi drugi gostje, vključno z nekaterimi zvezdniki in filmskimi režiserji, je vir povedal za omenjen medij. "Brooklyn in Nicola sta se imela čudovito in ugotovila sta, da sta Harry in Meghan še posebej prijazna, skrbna in velikodušna," je dodal vir blizu para.