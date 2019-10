Princ Harry in Ed Sheeran združila moči

Princ Harry inEd Sheeran sta združila moči in skupaj v Kensingtonski palači posnela videoposnetek ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, to priložnost pa sta izkoristila tudi za zabavo, saj sta se pošalila na račun njune lastnosti, ki jima je skupna – barva las.

Ed je na Instagramu objavil njun posnetek in pripisal: "Danes je svetovni dan duševnega zdravja! Skupaj s princem Harryjem želiva opozoriti na to, da ne samo danes, ampak vsak dan pazite nase, svoje prijatelje in ljudi okoli vas. Ni treba trpeti v tišini – delite svoje občutke z drugimi, vprašajte nekoga, kako je in poslušajte njegov odgovor. Bodite pripravljeni zaprositi za pomoč, ko jo potrebujete in vedite, da smo vsi skupaj v tem."