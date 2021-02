Princ Harry in Meghan bosta o 'Megxitu' ekskluzivno spregovorila z Oprah

Princ Harry in Meghan Markle sta pred enim letom šokirala kraljevo družino, ko sta ji uradno sporočila, da sta se odločila za samostojno življenjsko pot, ki ni povezana z dvorom. Zakonca sta se s sinom Archiejem najprej preselila v Kanado, na koncu pa sta se vseeno odločila za Združene države Amerike. In če sta lani družino šokirala z novico o selitvi čez lužo, sta jih letos razveselila z veselo novico. Na valentinovo sta namreč sporočila, da pričakujeta drugega otroka.

O'Megxitu'se je veliko govorilo in še več natolcevalo. Kaj je res in kaj ne, bomo kmalu izvedeli. Zakonca bosta o pereči temi spregovorila z Oprah Winfrey, intervju pa bo predvajala ameriška televizija CBS že naslednji mesec, in sicer 7. marca.

"Winfreyjeva bo govorila z Meghan, susseško vojvodinjo, v obsežnem in poglobljenem intervjuju. Pokrili bosta vse teme: od ločitve s kraljevo družino, do zakona, materinstva in tudi kako se Meghan sooča z življenjem pod močnim pritiskom javnosti," so v uradni izjavi povedali pristojni na CBS: "Kasneje se jima bo na intervjuju pridružil še princ Harry. Skupaj se bodo pogovarjali o selitvi v ZDA, njihovih upanjih in željah ter družini, ki bo čez mesec dobila novega člana."