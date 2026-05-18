Princ Harry in Meghan bosta soproducirala film o vojni v Afganistanu

Vojvoda in vojvodinja Sussekška bosta odslej tudi filmska producenta. Princ Harry in Meghan Markle , ki jima filmski studii niso nobena novost, se bosta podpisala pod film o vojni v Afganistanu, ki bo temeljil na knjigi majorja Adama Jowetta in pripoveduje resnično zgodbo. Jowett je bil leta 2006 vodja vojaške enote, ki je branila kompleks v mestu Musa Qala v provinci Helmand, ki je bila pod vodstvom talibanov.

Projekt naj bi bil še posebej pomemben za princa, ki je 10 let služil v britanski vojski, kot pilot pa je opravil dve turneji v Afganistanu. Pozneje je ustanovil dobrodelno organizacijo Invictus Games, ki pomaga veteranom in ranjenim v vojnah.

Jowettova knjiga je izšla leta 2019, založba pa jo je opisala kot močno in ganljivo. Scenarij za film bo napisal Matt Charman, ki je bil leta 2016 skupaj z bratoma Coen nominiran za oskarja za najboljši scenarij filma Bridge of Spies, pod katerega se je podpisal Steven Spielberg.