Tuja scena

Princ Harry in Meghan bosta soproducirala film o vojni v Afganistanu

Los Angeles, 18. 05. 2026 10.00

K.Z.
Princ Harry in Meghan Markle

Princ Harry in njegova soproga Meghan Markle se bosta kot soproducenta podpisala pod film o britanskih vojakih med vojno v Afganistanu, ki bo temeljil na knjižni predlogi majorja Adama Jowetta. Gre za resnično zgodbo, poroča BBC.

Vojvoda in vojvodinja Sussekška bosta odslej tudi filmska producenta. Princ Harry in Meghan Markle, ki jima filmski studii niso nobena novost, se bosta podpisala pod film o vojni v Afganistanu, ki bo temeljil na knjigi majorja Adama Jowetta in pripoveduje resnično zgodbo. Jowett je bil leta 2006 vodja vojaške enote, ki je branila kompleks v mestu Musa Qala v provinci Helmand, ki je bila pod vodstvom talibanov.

Projekt naj bi bil še posebej pomemben za princa, ki je 10 let služil v britanski vojski, kot pilot pa je opravil dve turneji v Afganistanu. Pozneje je ustanovil dobrodelno organizacijo Invictus Games, ki pomaga veteranom in ranjenim v vojnah.

Jowettova knjiga je izšla leta 2019, založba pa jo je opisala kot močno in ganljivo. Scenarij za film bo napisal Matt Charman, ki je bil leta 2016 skupaj z bratoma Coen nominiran za oskarja za najboljši scenarij filma Bridge of Spies, pod katerega se je podpisal Steven Spielberg.

Nekdanja člana kraljeve družine se bosta kot producenta podpisala tudi pod film, ki bo nastal po knjižni uspešnici The Wedding Date avtorice Jasmine Guillory in dramo iz sveta pola, potem ko bosta posnela dokumentarno serijo o tem športu.

Razlagalnik

Igre Invictus so mednarodni športni dogodek, ki ga je leta 2014 ustanovil princ Harry. Namenjene so ranjenim, poškodovanim in bolnim vojaškim osebjem ter veteranom. Beseda 'invictus' v latinščini pomeni 'nepremagan', kar simbolizira borbeni duh in odpornost udeležencev, ki se pomerijo v različnih športnih disciplinah, kot so košarka na vozičkih, plavanje in atletika, s čimer se spodbuja njihova rehabilitacija in ponovna vključitev v družbo.

Brata Joel in Ethan Coen sta priznana ameriška filmska ustvarjalca, scenarista, režiserja in producenta, znana po svojem edinstvenem slogu, ki pogosto združuje črni humor, napetost in kompleksne like. V svoji karieri sta ustvarila številne kultne filme, kot so 'Fargo', 'Veliki Lebowski' in 'Ni prostora za starce', za katere sta prejela številne nagrade, vključno z več oskarji.

Provinca Helmand je največja provinca v Afganistanu in je bila med vojno, ki se je začela leta 2001, eno najbolj nevarnih in strateško pomembnih območij. Zaradi svoje lege, rodovitne zemlje in nadzora nad trgovino z opijem je bila pogosto prizorišče hudih spopadov med mednarodnimi silami (vključno z britanskimi vojaki) in talibanskimi uporniki, ki so si prizadevali za nadzor nad tem ključnim ozemljem.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
