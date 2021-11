Princ Harry in Meghan Markle božiča ne bosta praznovala v krogu kraljeve družine

Harry in Meghan očitno še nameravata zakopati bojne sekire s kraljevo družino, saj se nista odzvala na vabilo, da bi božične praznike preživela na kraljičinem posestvu Sandringham. To bo prvi božič, ki ga bo kraljica Elizabeta II . preživela brez moža princa Filipa , ki je umrl aprila, skrb pa vzbujajo tudi njene pogoste zdravstvene težave.

"Potrebno je veliko organizacije in načrtovanja, da kraljeva družina preživi lepe božične praznike, zato osebje že ve, da Harryja in Meghan ne bo. Če bi imela namen praznike preživeti z družino, bi se do sedaj že odzvala na vabilo," je povedal nek vir blizu družine. "To bo prvi kraljičin božič brez moža, zato so mnogi upali, da bosta prišla zaradi nje," je še dodal.

Splošno prepričanje je, da si Harry in Meghan ne želita znova polniti naslovnic medijev, kar pa bi se brez dvoma zgodilo, če bi se na vabilo odzvala. "Vsi vemo, da bo njun prvi skupni obisk Anglije dvignil veliko prahu, a morala bi se pripraviti na to in se soočiti s tem," je prepričan vir.