Princ Harry in Meghan Markle imata tri pse za čustveno podporo

Princ Harry je v video pogovoru z eno izmed družin, ki je zmagala v pomoči družinam z resno bolnimi otroki in sodeluje z organizacijo WellChild , v kateri sodeluje tudi 38-letnik, razkril, da imata z ženo tri pse, ki jima nudijo čustveno podporo v težkih časih. Harry je povedal, da imata z Meghan črno labradorko Pulo in dva beagla Guya in Mio, ki sta ju rešila.

"Uživajo v lovljenju veveric in nam vsak dan povzročajo razne težave," je povedal in dodal, da so hišni ljubljenčki tudi odlična čustvena podpora, ko se primerno obnašajo. Tako Harry kot Meghan sta v preteklosti že večkrat spregovorila o težavah z duševnim zdravjem, ki sta jih izkusila kot posameznika.

Princ je leta 2017 za Telegraph razkril, da ga je zelo prizadela materina smrt: "Ko sem pri 12 letih izgubil mamo in se nato za 20 let čustveno popolnoma izklopil, je to zelo vplivalo na moje osebno in tudi službeno življenje. Najverjetneje sem bil večkrat zelo blizu živčnega zloma, ko sem bil z vseh strani deležen žalovanja, raznih laži in prevar."

V preteklih letih je postal princ ambasador duševnega zdravja, ko pa je Meghan postala članica kraljeve družine in se tudi sama začela spopadati s težavami, ji je bil v veliko oporo in ji pomagal pri soočanju z njenimi težavami. "Nisem želela več živeti," je marca 2021 v televizijskem intervjuju z Oprah priznala 41-letna vojvodinja in dodala, da je možu nekoč dejala: "Ne smeš me pustiti same."