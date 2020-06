Princ Harry in Meghan Markle 'Megxit' načrtovala že pred poroko

Vir je za britanski The Sun povedal: ''Zametki odločitve so se kazali že dolgo, preden sta rekla usodni 'da'. Resnica je pač taka, da je bil Harry globoko nesrečen že zelo dolgo časa.''Težko pričakovana knjiga z naslovom Finding freedom: Harry and Meghan and the making of modern royal family (Iskanje svobode: Harry in Meghan ter nastanek moderne kraljeve družine, op.a.) bo na knjižne police prišla 11. avgusta 2020 in podala ozadje nekaterih odločitev kraljevega para, kot selitev v Združene države Amerike ter podrobnosti novega življenja v netipičnem okolju. ''Meghan in Harry sta se o odločitvah za prihodnost odprto pogovarjala že od pričetka njune zveze, nekatere stvari sta dokončno dorekla že pred poroko in tudi 'Megxit' bi lahko bila ena od njih, saj sta razmišljala o poti, ki gre v drugo smer kot tista, začrtana za člane kraljeve družine''je še dodal vir.