Princ Harry in Meghan Markle na vrhu stotih najbolj vplivnih ljudi

Revija Time je objavila seznam najbolj vplivnih ljudi iz sveta zabave. Na najbolj zaželeno mesto sta se povzpela Harry in Megan, ki krasita naslovnico letošnje posebne izdaje.

Na vrhu tradicionalnega seznama stotih najbolj vplivnih ljudi na svetu sta se letos znašla princ Harry in Meghan Markle. Par krasi tudi naslovnico revije Time, v notranjosti posebne edicije pa sta si prislužila tudi laskav zapis. José Andrés, priznani kuhar, s katerim sodelujeta v sklopu njune dobrodelne organizacije, je dejal: ''Svoje sočutje realizirata skozi njuno fundacijo Archewell. Svoj glas skozi medijsko produkcijo dajeta tistim, ki ga nimajo. Z roko v roki z neprofitnimi partnerji veliko tvegata z namenom pomoči skupnostim, ki to potrebujejo – ponujata podporo na področju duševnega zdravja temnopoltim ženskam in dekletom in pomagata nahraniti tiste, ki so jih prizadele naravne nesreče v Indiji in na Karibih.''

Španski chef je dodal še: ''V svetu, kjer imajo vsi mnenje o ljudeh, ki jih ne poznajo, imata vojvoda in vojvodinja obilo sočutja ravno do teh, ki jih ne poznata. Ne podajata zgolj mnenja, temveč tečeta k boju s težavami.'' Harry in Meghan tako kraljujeta na seznamu in sta s tem del sekcije 'ikone', ta pa vključuje tudi pop zvezdnico Britney Spears, country pevko Dolly Parton, teniško igralko Naomi Osaka in Alekseja Navalnega, vodilno osebo ruske opozicije. V segmentu 'velikani' so združeni olimpijka Simone Biles, izvršni direktor Appla Tim Cook, scenaristka Shonda Rhimes, NFL-ovec Tom Brady, producenta Timbaland in Swizz Beatz med 'umetniki' pa so se znašli oskarjevka Kate Winslet, pevca Bad Bunny in Lil Nas X, ter tudi igralca Scarlett Johansson in Jason Sudeikis.

