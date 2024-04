Princ Harry in Meghan Markle naj bi se dolgočasila, pogrešata zadolžitve

Meghan Markle naj bi se v Združenih državah Amerike počutila nekoliko nelagodno in se celo dolgočasila zaradi pomanjkanja zadolžitev. Rožnato pa naj ne bi bilo niti življenje njenega soproga princa Harryja, ki naj bi po poročanju kraljevih virov pogrešal Williama in princeso Catherine, ki jo je v svoji knjigi spominov označil za sestro, ki je nikoli ni imel in si jo je vedno želel. Kralj Karel III. naj bi si prizadeval, da bi družina ponovno stopila skupaj, in jih ob tem menda povabil na počitnice, kjer si želi več časa preživeti s svojima vnukoma.

Meghan Markle in princ Harry naj bi se brez kraljevih zadolžitev dolgočasila in po besedah kraljevih strokovnjakov sedita v Montecitu brez veliko dela. Leta 2020 sta se Meghan in Harry odločila, da se umakneta s kraljevih dolžnosti in se skupaj z otrokoma, Archiejem in Lilibet, preselita v Kalifornijo, kar je za seboj pustilo vrtinec polemik v Združenem kraljestvu.

Zdaj, po nekaj časa odsotnosti, se pojavljajo vprašanja o tem, ali je igralka resnično zadovoljna z njunim novim življenjskim slogom, pri čemer eden od strokovnjakov trdi, da se vojvodinja sussekška začenja počutiti nekoliko nelagodno zaradi svojega življenja v razkošnem, prestižnem mestu Montecito, kjer živijo znane osebnosti, kot je Oprah Winfrey. Mama dveh otrok je pred kratkim lansirala lastno blagovno znamko American Riviera Orchard, uradni strani na družbenem omrežju pa do sedaj sledi že skoraj 600 tisoč sledilcev. Toda ko se potopi v delovno obremenitev, je to ostro nasprotje od življenja princese, ki si ga je zamislila, je rekel kraljevi avtor in komentator Tom Quinn. "Prepričana sem, da je Harry žalosten, ker se je odtujil od Williama in Kate, dveh oseb, ki sta bili nekoč tako pomembni v njegovem življenju. Vendar je gotovo sprejel dejstvo, da je on tisti, ki je s svojimi obtožbami, objavami in razkritji še poglobil razkol," je pojasnila Jennie Bond, nekdanja kraljeva dopisnica.