Princ Harry in Meghan Markle odprla vrata žrtvam požara v Los Angelesu

Meghan Markle in princ Harry nudita svojo podporo in pomoč tistim, ki so jih prizadeli požari v Los Angelesu. People zatrjuje, da sta zvezdnika svoj dom odprla prijateljem in bližnjim, ki so se morali evakuirati. Zakonca živita približno 150 km severno od območja Los Angelesa. Meghan, ki je domačinka, princ Harry in njuna otroka, princ Archie in princesa Lilibet , prebivajo v Montecitu v Kaliforniji, predelu, ki ni bil evakuiran.

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta v četrtek na svoji spletni strani delila izjavo in povezave do koristnih virov in fundacij. "V zadnjih nekaj dneh so gozdni požari v južni Kaliforniji divjali po soseskah in opustošili družine, domove, šole, zdravstvene centre in še veliko več. Prizadeli so desettisoče ljudi iz vseh družbenih slojev," sta zapisala v izjavi in dodala: "Izdano je bilo izredno stanje. Če lahko pomagate, vam prilagamo nekaj virov in idej."

Kraljevi par je naštel več organizacij, ki pomagajo ljudem v stiski, kot je svetovna osrednja kuhinja Joséja Andrésa in njihova lastna fundacija Archewell, za kateri sta dejala, da "strežeta obroke prvim posredovalcem in žrtvam požara". Njuna fundacija prav tako išče prostovoljce za nudenje takojšnje pomoči pri duševnem zdravju, s čimer želijo podpreti dolgoročno okrevanje posameznikov v stiski. Prav tako so vse prejete donacije fundacije namenili žrtvam požarov. Harry in Meghan sta podarila tudi osnovne potrebščine, oblačila in predmete za otroke.