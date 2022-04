Princ Harry in Meghan Markle povabljena na praznovanje kraljičinega platinastega jubileja

Zakonca, ki sta se pred časom umaknila s svojih položajev aktivnih članov kraljeve družine in čez lužo pričela novo življenje, sta po poročanju angleških medijev prejela vabilo na praznovanje kraljičinega platinastega jubileja, ki bo v prvi polovici junija. Princ Harry in Meghan Markle naj bi se v tem času kraljevi družini pridružila tudi na znamenitem balkonu Buckinghamske palače.

Medtem ko so bile strasti med angleško kraljevo družino ter princem Harryjem in njegovo soprogo Meghan Markle še do nedavnega na vrhuncu, se zdaj zdi, da so člani monarhije sklenili kompromis. Zakonca, ki sta v začetku leta 2020 naznanila svoj odmik od kraljeve družine, sta po poročanju angleških medijev sedaj prejela vabilo na praznovanje kraljičinega platinastega jubileja.

"Njuna prisotnost bi njeni visokosti pomenila veliko, a potrebnega bo veliko medsebojnega zaupanja." FOTO: Profimedia

Čeprav v času slavja, ki bo potekalo v prvi polovici junija, ne bosta imela uradne vloge, se bosta Harry in Meghan v tem času udeležila številnih dogodkov. Med drugim bosta prisotna tudi na znamenitem balkonu Buckinghamske palače, s katerega si bosta skupaj s preostalimi sorodniki ogledala parado. "Njuna prisotnost bi njeni visokosti pomenila veliko, a potrebnega bo veliko medsebojnega zaupanja," je ob tej novici za Daily Mail dejal neimenovan vir blizu družine in ob tem spomnil na nesoglasja, ki so vodila da odmika Harryja in Meghan v oddaljeni Los Angeles.

Princ in njegova soproga sta sicer nedavno prvič po selitvi v Kalifornijo obiskala kraljico, in sicer na njenem domu v sklopu potovanja v Amsterdam, kjer so potekale pete tradicionalne igre za ranjene, poškodovane in bolne vojake ter vojne veterane. Praznično obarvana prva polovica junija V londonski avkcijski hiši Sotheby's bo ob platinastem jubileju britanske kraljice Elizabete II. na ogled razstava portretov angleških kraljic od Marije I. do Elizabete II. iz zasebnih zbirk. Na ogled bo med drugim portret Elizabete I., ki so ga naslikali ob spodleteli španski invaziji na Anglijo leta 1558. Na brezplačni razstavi bosta na ogled tudi redek sodobni portret Marije I. Angleške in portret sedanje britanske monarhinje Elizabete II., ki ga je leta 1985 naslikal Andy Warhol, na spletni strani poroča britanski The Guardian. Na ogled bo tudi 50 tiar, ki so jih posodile aristokratske hiše iz Združenega kraljestva in Evrope. Na tak način bodo prikazali zgodovino tiar od poznega 18. stoletja, ko sta jih v dvorno modo uvedla Napoleon Bonaparte in cesarica Josephine. Med drugim bo mogoče videti diamantno tiaro iz leta 1880 ter tiaro iz turkiznega kabošona in diamantov francoske draguljarne Van Cleef & Arpels iz 60. let prejšnjega stoletja.

Njeno veličanstvo bo prva britanska monarhinja ali monarh, ki bo obeležil 70 let na prestolu. FOTO: Profimedia