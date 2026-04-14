Princ Harry in Meghan Markle prispela v Avstralijo

V avli bolnišnice je princa Harryja in Meghan Markle pričakalo več sto ljudi, par pa se je pogovarjal in poziral z mladimi bolniki in njihovimi starši. Nato sta se sešla z osebjem bolnišnice ter nekaj bolniki in njihovimi starši.

Zakonca sta bila najprej na obisku v bolnišnici. FOTO: Profimedia

Obiskala sta tudi muzej umetnosti veteranov v Melbournu, kjer sta se srečala z veterani in njihovimi družinami ter se udeležila delavnice lončarstva, ter se sešla z žrtvami družinskega nasilja.

Obiskala sta tudi muzej umetnosti ... FOTO: Profimedia

Po poročanju britanskih medijev bo mlajši sin britanskega kralja Karla III. v okviru obiska v Melbournu imel tudi uvodni govor na vrhu, posvečenem duševnemu zdravju. Vstopnina na dogodek znaša od 1000 do 2400 avstralskih dolarjev (od okoli 600 do okoli 1450 evrov).

in se udeležila delavnica lončarstva. FOTO: Profimedia

Meghan pa bo po besedah organizatorjev sodelovala na "vikendu za dekleta" v enem od hotelov v Sydneyju. Dogodek vključuje jogo, zdravljenje z zvokom in večerje ter ples v diskoteki, zanj pa je treba plačati vstopnino do 3199 avstralskih dolarjev (okoli 1930 evrov). Par bo obiskal tudi prestolnico Canberra, je poročala avstralska radiotelevizija ABC.

To je prvi obisk princa Harryja in Meghan v Avstraliji od leta 2018, ko sta dva tedna potovala po državi ter po Novi Zelandiji in otokih v Tihem oceanu. Harry se je leta 2020 odpovedal kraljevim dolžnostim, kasneje pa se je zaradi razkola v kraljevi družini preselil v Kalifornijo skupaj z Meghan.

V Avstraliji bosta štiri dni. FOTO: Profimedia