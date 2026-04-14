Tuja scena

Princ Harry in Meghan Markle prispela v Avstralijo

Canberra, 14. 04. 2026 15.02

STA K.A.
Princ Harry in njegova soproga Meghan sta danes prispela na svoj prvi obisk v Avstraliji od razdora z britansko kraljevo družino leta 2020. Par je štiridnevni obisk, v okviru katerega je predvidenih več dobrodelnih in poslovnih dogodkov, po poročanju medijev začel v otroški bolnišnici v Melbournu na jugu Avstralije.

V avli bolnišnice je princa Harryja in Meghan Markle pričakalo več sto ljudi, par pa se je pogovarjal in poziral z mladimi bolniki in njihovimi starši. Nato sta se sešla z osebjem bolnišnice ter nekaj bolniki in njihovimi starši.

Zakonca sta bila najprej na obisku v bolnišnici.
FOTO: Profimedia

Obiskala sta tudi muzej umetnosti veteranov v Melbournu, kjer sta se srečala z veterani in njihovimi družinami ter se udeležila delavnice lončarstva, ter se sešla z žrtvami družinskega nasilja.

Obiskala sta tudi muzej umetnosti ...
Po poročanju britanskih medijev bo mlajši sin britanskega kralja Karla III. v okviru obiska v Melbournu imel tudi uvodni govor na vrhu, posvečenem duševnemu zdravju. Vstopnina na dogodek znaša od 1000 do 2400 avstralskih dolarjev (od okoli 600 do okoli 1450 evrov).

in se udeležila delavnica lončarstva.
Meghan pa bo po besedah organizatorjev sodelovala na "vikendu za dekleta" v enem od hotelov v Sydneyju. Dogodek vključuje jogo, zdravljenje z zvokom in večerje ter ples v diskoteki, zanj pa je treba plačati vstopnino do 3199 avstralskih dolarjev (okoli 1930 evrov). Par bo obiskal tudi prestolnico Canberra, je poročala avstralska radiotelevizija ABC.

Preberi še Koliko stane vstopnica za luksuzni ženski vikend z Meghan Markle?

To je prvi obisk princa Harryja in Meghan v Avstraliji od leta 2018, ko sta dva tedna potovala po državi ter po Novi Zelandiji in otokih v Tihem oceanu. Harry se je leta 2020 odpovedal kraljevim dolžnostim, kasneje pa se je zaradi razkola v kraljevi družini preselil v Kalifornijo skupaj z Meghan.

V Avstraliji bosta štiri dni.
Zaradi odpovedi kraljevim dolžnostim sta princ Harry in Meghan na obisku v Avstraliji kot zasebnika in trdita, da potovanje financirata sama. Po poročanju BBC ni znano, ali bosta za katerega od dogodkov, ki se jih bosta udeležila, prejela honorar. Pojavljajo se tudi vprašanja, ali avstralski davkoplačevalci morda krijejo del stroškov za policijsko varovanje med obiskom.

