Princ Harry in Meghan Markle prvič skupaj v javnosti od selitve na Otok

Meghan Markle in princa Harryja so prvič od selitve v Anglijo ujeli skupaj v javnosti. Vojvoda in vojvodinja Sussekška sta se odpravila na kosilo v enega od pubov, za to priložnost pa sta izbrala vsakdanja in nevpadljiva oblačila. Nekdanja igralka je nosila črne kavbojke in črno majico z dolgimi rokavi, princ pa kavbojke in tanjšo jakno modre barve. Veliko pozornosti je pritegnila njegova kapa s ščitnikom, ki je imela simbol gasilcev iz Santa Barbare, pod čigar okraj spada tudi njun dom v Kaliforniji.

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Kot je za The Sun povedal očividec, zakoncev osebje ni obravnavalo nič drugače kot ostale stranke. "Tukaj so vsi gostje postreženi, kot bi bili člani kraljeve družine. Imamo srečo, da nas obišče veliko različnih ljudi, vse pa obravnavamo kot domačine. Ko sta prišla Harry in Meghan, sta se tudi onadva obnašala kot domačina," je povedal.

Zakonca sta se skupaj z otrokoma v Harryjevo domovino vrnila konec meseca avgusta, ko sta za javnost potrdila novico, da se družina seli. 7-letni Archie in 5-letna Lilibet sta sicer zaradi varnostnih razlogov po nekaj dneh že morala zamenjati šolo, a kot je v izjavi povedal kraljev mlajši sin, sta v novi šoli srečna.