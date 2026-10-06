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Princ Harry in Meghan Markle prvič skupaj v javnosti od selitve na Otok

London, 06. 10. 2026 10.59 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Meghan Markle in princ Harry

Princa Harryja in njegovo soprogo Meghan Markle so opazili prvič skupaj v javnosti, odkar sta se konec avgusta preselila v Združeno kraljestvo. Nekdanji kraljevi par se je odpravil na kosilo v enega od pubov, kamor sta se sprehodila z roko v roki.

Meghan Markle in princa Harryja so prvič od selitve v Anglijo ujeli skupaj v javnosti. Vojvoda in vojvodinja Sussekška sta se odpravila na kosilo v enega od pubov, za to priložnost pa sta izbrala vsakdanja in nevpadljiva oblačila. Nekdanja igralka je nosila črne kavbojke in črno majico z dolgimi rokavi, princ pa kavbojke in tanjšo jakno modre barve. Veliko pozornosti je pritegnila njegova kapa s ščitnikom, ki je imela simbol gasilcev iz Santa Barbare, pod čigar okraj spada tudi njun dom v Kaliforniji.

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Kot je za The Sun povedal očividec, zakoncev osebje ni obravnavalo nič drugače kot ostale stranke. "Tukaj so vsi gostje postreženi, kot bi bili člani kraljeve družine. Imamo srečo, da nas obišče veliko različnih ljudi, vse pa obravnavamo kot domačine. Ko sta prišla Harry in Meghan, sta se tudi onadva obnašala kot domačina," je povedal.

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Zakonca sta se skupaj z otrokoma v Harryjevo domovino vrnila konec meseca avgusta, ko sta za javnost potrdila novico, da se družina seli. 7-letni Archie in 5-letna Lilibet sta sicer zaradi varnostnih razlogov po nekaj dneh že morala zamenjati šolo, a kot je v izjavi povedal kraljev mlajši sin, sta v novi šoli srečna.

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Čeprav se je Harry v javnosti že večkrat pojavil in bil tudi medijsko prisoten, pa se njegova soproga na javnem dogodku še ni pojavila. Po poročanju britanskih tabloidov se je enkrat družila v zasebnem klubu z drugimi mamicami, ujali pa so jo tudi v enem od lokalov, kjer je bila v družbi zvezdniških prijateljic Ellen DeGeneres in njene soproge, ki sta se pred leti prav tako odločili za selitev v Veliko Britanijo.

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