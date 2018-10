Princ Harry in Meghan Markle se lahko končno preselita

Po poročanju tujih medijev je napočil trenutek, ko se bosta Meghan Markle in princ Harry končno vselila v svoje domovanje v Kensingtonški palači. Kraljevi par, ki je v zakonski jarem skočil pred dobrimi štirimi meseci, je moral selitev takoj po poroki za nekaj časa preložiti, saj so znotraj palače potekala obnovitvena dela.

Po približno 1.6 milijona evrov vredni obnovi njunega 'stanovanja' v Kensingtonški palači, ki je zajemala popravilo strehe in zamenjavo oken, se bosta vojvoda in vojvodinja susekška preselila v apartma 1 ter tako postala soseda princa Williama in vojvodinje Kate Middleton, ki bivata v apartmaju 1A. Znotraj stanovanjskih objektov naj bi bila celo 'povezovalna vrata', preko katerih se bosta kraljeva para lahko obiskovala, ne da bi za to morala stopiti izven Kensingtonške palače.