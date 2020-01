Princ Harry in Meghan Markle opuščata kraljeve obveznosti

"Nameravava se posloviti kot 'senior' člana kraljeve družine in začeti delati v smeri, da postaneva finančno neodvisna," sta nadaljevala in dodala, da bosta medtem še vedno popolnoma podpirala kraljico Elizabeto II.

Prince Harry in Meghan Markle sta na svojem Instagramu objavila fotografijo, na kateri se držita za roke in se sproščeno smehljata, spodaj pa sta zapisala, da sta se po večmesečnem razmisleku in večih notranjih razpravah odločila, da bosta letos znotraj institucije naredila spremembo in začela novo, progresivno pot.

"Z vašo spodbudo, zlasti v zadnjih nekaj letih, se počutiva pripravljena narediti to prilagoditev. Zdaj želiva uravnotežiti najin čas v Združenem kraljestvu in Severni Ameriki," sta zapisala in nadaljevala, da bosta še vedno spoštovala dolžnosti, ki jih imata do kraljice. "To geografsko ravnotežje nama bo omogočilo vzgajati sina s spoštovanjem do kraljeve tradicije, v katero je bil rojen, hkrati pa bo naši družini omogočilo osredotočanje na naslednje poglavje, vključno z začetkom naše nove dobrodelne entitete, " sta še navedla.

Veselita pa se tudi, da bosta delila še ostale podrobnosti tega vznemirljivega koraka in ostajata v sodelovanju z ostalimi člani kraljeve družine. "Do takrat pa prosim sprejmite najino globoko zahvalo za vašo neprestano podporo," sta se še zahvalila sledilcem.