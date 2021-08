Harry in Meghan sta po poroki razmišljala o selitvi na Novo Zelandijo

Generalna guvernerka Patsy Reddy, ki je predstavnica kraljice Elizabete II. na Novi Zelandiji, je za Associated Press razkrila, da sta se vojvoda in vojvodinja Susseška z njo leta 2018, ko sta bila v otoški državi na obisku, pogovarjala o možnosti selitve. "Spomnim se, da sta se ravno vrnila iz narodnega parka Abel Tasman, ko smo sedeli in pili pijačo, in dejala sta, da si lahko predstavljata, da bi živeli na takšnem mestu. Spraševala sta nas, ali menimo, da je teoretično to mogoče. Ali je izvedljivo, da bi imela na Novi Zelandiji svoj dom," se pogovora spominja 67-letna guvernerka in dodaja: "Jasno, rekli smo: Seveda. To bi bilo dobro. Za življenje na Novi Zelandiji je veliko priložnosti, vendar bi to motala raziskati. Razmišljala sta, kako bi lahko tukaj vzgojila otroke."