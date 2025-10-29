Princ Harry in Meghan Markle uživala na bejzbolski tekmi

Princ Harry in njegova soproga Meghan Markle sta si privoščila sproščen zmenek in si skupaj ogledala bejzbolsko tekmo med moštvoma Los Angeles Dodgers in Toronto Blue Jays. Zvezdniški par, ki je sedel v prvi vrsti ob igrišču, so ves čas spremljale tudi stadionske kamere, vojvoda in vojvodinja pa sta se očitno med navijanjem dobro zabavala.

Princ Harry je od selitve čez Atlantik očitno tudi velik navdušenec nad bejzbolom. Vojvoda sussekški in njegova žena Meghan Markle sta si ogledala tekmo med Toronto Blue Jays in Los Angeles Dodgers, kjer pripadnosti slednjim nista skrivala. Oba sta namreč nosila kape s ščitnikom modre barve, bele majice in puloverje temno modre barve, z barvami pa jasno podprla losangeleško moštvo.

Vojvoda in vojvodinja se nista zadrževala niti pri navijanju, saj sta vmes tudi vstala in stoje ploskala, ko je domača ekipa navdušila zbrane gledalce. Zvezde pa niso bili le igralci na igrišču, temveč tudi kraljevi par, ki so ga že ob prihodu na stadion pozdravili navdušeni oboževalci, ki so prepričani, da Dodgersi združujejo svet.

