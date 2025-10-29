Svetli način
Tuja scena

Princ Harry in Meghan Markle uživala na bejzbolski tekmi

Los Angeles, 29. 10. 2025 13.02 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
3

Princ Harry in njegova soproga Meghan Markle sta si privoščila sproščen zmenek in si skupaj ogledala bejzbolsko tekmo med moštvoma Los Angeles Dodgers in Toronto Blue Jays. Zvezdniški par, ki je sedel v prvi vrsti ob igrišču, so ves čas spremljale tudi stadionske kamere, vojvoda in vojvodinja pa sta se očitno med navijanjem dobro zabavala.

Princ Harry je od selitve čez Atlantik očitno tudi velik navdušenec nad bejzbolom. Vojvoda sussekški in njegova žena Meghan Markle sta si ogledala tekmo med Toronto Blue Jays in Los Angeles Dodgers, kjer pripadnosti slednjim nista skrivala. Oba sta namreč nosila kape s ščitnikom modre barve, bele majice in puloverje temno modre barve, z barvami pa jasno podprla losangeleško moštvo.

Vojvoda in vojvodinja se nista zadrževala niti pri navijanju, saj sta vmes tudi vstala in stoje ploskala, ko je domača ekipa navdušila zbrane gledalce. Zvezde pa niso bili le igralci na igrišču, temveč tudi kraljevi par, ki so ga že ob prihodu na stadion pozdravili navdušeni oboževalci, ki so prepričani, da Dodgersi združujejo svet.

Princ Harry in Meghan Markle z otrokoma.
Princ Harry in Meghan Markle z otrokoma. FOTO: Profimedia

Zakonca, ki uživata v družinskem življenju, sta se le dva dni prej s svojima otrokoma predajala počitniškemu vzdušju, štiričlanska družina pa se je skupaj odpravila po buče, ki so jih tradicionalno izrezali v duhu noči čarovnic. 6-letni princ Archie se je podal tudi v koruzni labirint, za to, da je uživala tudi njegova dve leti mlajša sestrica Lilibet, pa je poskrbela Meghan, ki jo je v vozičku vozila po polju med bučami.

princ harry meghan markle bejzbol tekma navijača
Naslednji članek

Kim Kardashian o možganski anevrizmi: Vse je v redu

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
29. 10. 2025 14.10
+1
Kako uzivala na sproscenem zmenku, ce sta pa ze podpisala lovitvene papirje???
ODGOVORI
1 0
wsharky
29. 10. 2025 13.52
+2
a sta si privoščila tudi hot dok in popkorn? pa kokakolo?
ODGOVORI
2 0
Martinović
29. 10. 2025 13.39
+1
To, da so Harryju razložili pravila baseballa je tudi dosežek vreden posebne nagrade.
ODGOVORI
2 1
