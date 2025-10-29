Princ Harry in Meghan Markle uživala na bejzbolski tekmi

Princ Harry je od selitve čez Atlantik očitno tudi velik navdušenec nad bejzbolom. Vojvoda sussekški in njegova žena Meghan Markle sta si ogledala tekmo med Toronto Blue Jays in Los Angeles Dodgers, kjer pripadnosti slednjim nista skrivala. Oba sta namreč nosila kape s ščitnikom modre barve, bele majice in puloverje temno modre barve, z barvami pa jasno podprla losangeleško moštvo.
- FOTO: Profimedia
Vojvoda in vojvodinja se nista zadrževala niti pri navijanju, saj sta vmes tudi vstala in stoje ploskala, ko je domača ekipa navdušila zbrane gledalce. Zvezde pa niso bili le igralci na igrišču, temveč tudi kraljevi par, ki so ga že ob prihodu na stadion pozdravili navdušeni oboževalci, ki so prepričani, da Dodgersi združujejo svet.
Zakonca, ki uživata v družinskem življenju, sta se le dva dni prej s svojima otrokoma predajala počitniškemu vzdušju, štiričlanska družina pa se je skupaj odpravila po buče, ki so jih tradicionalno izrezali v duhu noči čarovnic. 6-letni princ Archie se je podal tudi v koruzni labirint, za to, da je uživala tudi njegova dve leti mlajša sestrica Lilibet, pa je poskrbela Meghan, ki jo je v vozičku vozila po polju med bučami.
