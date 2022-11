Princ Harry in Meghan Markle v zahvali Eltonu Johnu: Hvala, da si naš prijatelj

Princ Harry in Meghan Markle sta hvaležna Eltonu Johnu. Par je razveselil obiskovalce pevčevega koncerta v Kaliforniji z videoposnetkom, ki so ga predvajali pred začetkom koncerta na Dodger stadionu, v njem pa se je nekdanji kraljevi par siru Johnu zahvalil za prijateljstvo.

Vojvoda in vojvodinja Sussekška sta za ikoničnega pevca Eltona Johna posnela posebno video sporočilo, ki so ga predvajali pred njegovim koncertom na Dodger stadionu v Kaliforniji. Nekdanji kraljevi par se je v posnetku glasbeniku zahvalil za njegovo prijateljstvo, razkrila pa sta še, da sta se tudi sama udeležila enega izmed koncertov njegove poslovilne turneje.

V osebnem videu se je 38-letni princ Harry pevcu zahvalil za njegovo prijateljstvo ne le njegovi pokojni materi princesi Diani, temveč tudi njemu in njegovima otrokoma, 3-letnemu Archieju in 1-letni Lilibet Diani. "Pozdravljen, Elton, želela sva ti čestitati," je na začetku videa povedala 41-letna Meghan in nadaljevala: "Zelo sva ponosna nate. Hvaležna sva, da sva te tudi midva videla na tvoji poslovilni turneji." Harry je pristavil: "Hvala, da si toliko ljudi zabaval več desetletij. Hvala, da si bil tako dober prijatelj moji mami, in hvala, da si najin prijatelj. Hvala tudi, da si prijatelj najinih otrok, in hvala, da zabavaš ljudi po vsem svetu."

"Čeprav je to uradno tvoja upokojitev, veva, da to ni tvoj zadnji nastop. Rada te imava in ti čestitava za neverjetno kariero," je zaključil princ, žena pa mu je prislonila glavo na rame. Elton John je leta 2018 nastopil na poroki Harryja in Meghan v Windsorskem gradu, zakonca pa nato leto pozneje gostil na svojem posestvu v Franciji. Nekdanji kraljevi par ni bil edini, ki je pevcu čestital na poslovilni karieri, poklonili so se mu tudi ameriški predsednik Joe Biden z ženo Jill in pevski kolega Tony Bennett. Biden se mu je zahvalil v imenu Američanov za njegov prispevek k osveščanju o aidsu in virusu HIV. Predsednik je dodal, da je zagotovo eden najboljših vseh časov: "Ne le zaradi svojih ikoničnih pesmi, temveč zaradi svojega poguma. Bolečino si preobrazil v namen, tvoje prizadevanje pa je rešilo več milijonov življenj."

Biden je še dodal: "Elton, ko končuješ to poglavje svojega življenja, upam, da se zavedaš, da tvoja zapuščina nima meja. Od brezčasnih pesmi, ki so dale glas našemu veselju in žalosti, do navdiha tisočim ljudem, da so se postavili zase in spregovorili. Vedno boš v naših predvajalnikih in naših srcih."