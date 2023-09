Princ Harry in Meghan plesala na koncertu Beyoncé

Pop ikona Beyoncé navdušuje s svetovno koncertno turnejo Renaissance World Tour. Da pevka zna poskrbeti za odlično zabavo, so se minuli vikend prepričali tudi princ Harry z ženo Meghan in njeno mamo Dorio Ragland. Na družbenih omrežjih so se pojavili videoposnetki, na katerih jih vidimo med pevkinim nastopom v luksuznih VIP ložah, in sicer zelo plesno razpoložene.