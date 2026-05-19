Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Meghan ob obletnici poroke presenetila s še nevidenimi fotografijami

Los Angeles, 19. 05. 2026 12.03 pred 10 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Meghan Markle in princ Harry

Meghan Markle je ob obletnici poroke s princem Harryjem na družbenem omrežju delila serijo čustvenih fotografij iz leta 2018, ko sta z izbrancem začela novo življenjsko poglavje in vstopila v zakonski stan.

Meghan Markle je ob osmi obletnici poroke s princem Harryjem s svojimi sledilci delila nekaj novih, med drugim še neobjavljenih utrinkov z nepozabnega poročnega dne. "Na današnji dan pred osmimi leti ...", je naslovila prvo galerijo fotografij, na katerih so strnjeni utrinki z na videz sodeč izjemno živahnega poročnega slavja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Enako pa je pripisala tudi drugi galeriji fotografij, ki združuje utrinke z njunega poročnega dne. Med njimi je posebno pozornost pritegnila črno-bela fotografija, na kateri so med klepetanjem ujeti Meghan, Harry in kralj Karel III. Fotografija naj bi po poročanju tujih medijev nastala tik preden je takrat še naslednik britanskega prestola nevesto pospremil do oltarja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vojvodinja Susseška je presenetila svoje sledilce z objavo britanskega monarha, s katerim imata z možem že dlje časa izjemno odtujen odnos. Objavila ga je namreč prvič, odkar se je pred enim letom vrnila na družbena omrežja.

Preberi še Princ Harry: Vedno bom del kraljeve družine

Obletnico je javno obeležila tudi lansko leto, ko je na Instagram objavila kolaž fotografij, na katerih je ujeta s svojim izbrancem. "Sedem let zakona. Nešteto skupnih zgodb. Hvala vsem, ki naju imate radi in naju podpirate v najini ljubezenski zgodbi (ali ste ob nama ali pa naju spremljate od daleč) – ceniva vas," je tedaj zapisala mama dveh otrok, sedemletnega princa Archieja in štiriletne princese Lilibet.

Preberi še Nove fotografije iz zasebnega življenja Meghan Markle in princa Harryja
Princ Harry Meghan Markle poroka Kralj Karel III. kraljeva družina

Izgubil odvečne kilograme, se močno spremenil, zdaj se ločuje

Moskisvet.com Meghan Markle objavila še nikoli videne fotografije s princem Harryjem
Bibaleze.si Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Bibaleze.si Neobjavljene fotografije: prisrčni trenutki princa Harryja z otrokoma
24ur.com Meghan objavila fotografijo, na kateri se vidi obraz male Lilibet
24ur.com Nove fotografije iz zasebnega življenja Meghan Markle in princa Harryja
Zadovoljna.si Razkrito skrivno zatočišče princa Harryja
Zadovoljna.si S to potezo je utišala govorice o ločitvi
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Lewandowski se poslavlja, deklice ne skrivajo žalosti
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
zadovoljna
Portal
To wellness centri skrivajo pred množicami
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
vizita
Portal
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
cekin
Portal
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
moskisvet
Portal
V kratki rdeči obleki pokazala popolno postavo
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Ne, to ni Kim Kardashian: njeni temni lasje so preteklost
Ne, to ni Kim Kardashian: njeni temni lasje so preteklost
dominvrt
Portal
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
okusno
Portal
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
voyo
Portal
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713