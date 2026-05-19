Meghan ob obletnici poroke presenetila s še nevidenimi fotografijami

Meghan Markle je ob osmi obletnici poroke s princem Harryjem s svojimi sledilci delila nekaj novih, med drugim še neobjavljenih utrinkov z nepozabnega poročnega dne. "Na današnji dan pred osmimi leti ...", je naslovila prvo galerijo fotografij, na katerih so strnjeni utrinki z na videz sodeč izjemno živahnega poročnega slavja.

Enako pa je pripisala tudi drugi galeriji fotografij, ki združuje utrinke z njunega poročnega dne. Med njimi je posebno pozornost pritegnila črno-bela fotografija, na kateri so med klepetanjem ujeti Meghan, Harry in kralj Karel III. Fotografija naj bi po poročanju tujih medijev nastala tik preden je takrat še naslednik britanskega prestola nevesto pospremil do oltarja.

Vojvodinja Susseška je presenetila svoje sledilce z objavo britanskega monarha, s katerim imata z možem že dlje časa izjemno odtujen odnos. Objavila ga je namreč prvič, odkar se je pred enim letom vrnila na družbena omrežja.