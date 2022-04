Princ Harry in Meghan prvič po selitvi v Kalifornijo obiskala kraljico na njenem domu

Princ Harry in njegova žena Meghan Markle sta se po selitvi v Kalifornijo leta 2020 in škandalu, ki je sledil razkritjem v intervjuju z voditeljico Oprah, prvič skupaj vrnila v prinčevo domovino, kjer sta obiskala kraljico. Vojvoda in vojvodinja sta se sicer pri Harryjevi babici ustavila na poti v Amsterdam, kjer bodo potekale pete tradicionalne igre za ranjene, poškodovane in bolne vojake ter vojne veterane.

Princ Harry in Meghan Markle, ki sta se marca 2020 preselila v vojvodinjino domovino, sta se prvič skupaj vrnila v Združeno kraljestvo, kjer sta obiskala kraljico Elizabeto II. Novico je potrdil tudi njun tiskovni predstavnik, skoraj 96-letno kraljico pa sta obiskala na njenem domu. Par se trenutno mudi v Evropi, kamor se je odpravil zaradi obiska na športnih igrah, ki so namenjene ranjenim, poškodovanim in bolnim vojakom. Pete igre se bodo odvijale v Amsterdamu.

Meghan se v Evropo ni vrnila vse od marca 2020, ko sta se s Harryjem preselila v Kalifornijo in odstopila od kraljevih dolžnosti. Harry se je med tem časom v domovino vrnil dvakrat, prvič aprila 2021, ko je se je udeležil pogreba svojega dedka, princa Filipa, drugič pa tri mesece pozneje, ko se je udeležil slovesnosti ob razkritju kipa princese Diane. Meghan s Harryjem ni odpotovala, ker je pričakovala njunega drugega otroka, ob vstopu in izstopu iz države pa so veljali strogi ukrepi zaradi pandemije.

Igre, ki se jih udeležujeta vojvoda in vojvodinja sussekška, so bile predvidene že za leto 2020, a so se organizatorji zaradi pandemije morali odločiti za prestavitev datuma izvedbe. Tiskovni predstavnik Harryja in Meghan je pred dnevi potrdil, da se bo princu na dogodku pridružila tudi žena. Princ sicer s svojo fundacijo podpira izvedbo iger.

To pa ne bo prva Meghanina udeležba na takem dogodku. Leta 2017 se je pridružila Harryju na igrah v Torontu, kjer sta se prvič pojavila skupaj kot par. Leta 2018 je bila z njim na igrah v Sydneyju, par pa je takrat sporočil, da pričakuje prvega otroka.