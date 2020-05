Princ Harry in Meghan sta z Adele dobra prijatelja

Harry in Meghan sta za kraj svojega novega domovanja izbrala kar Los Angeles. Beverly Hills pa je ponudil dom tudi pevski zvezdi Adele , ki je skrivnosti o lokacijah, na katerih si varen pred fotografi, delila tudi s parom modre krvi. Ker živijo na razdalji zgolj nekaj minut vožnje, se pevka pogosto ustavi in ju pozdravi, z veseljem pa se tudi podružijo.

Adele ima 4-letnega sina Angela, s katerim rada obiskuje parke in igrišča, ne da bi jo pri tem odkrili oboževalci ali nadlegovali fotografi. Meghan ravno to sposobnost pri pevki občuduje, saj ne more verjeti, kako dobro skriva svojo zasebnost, kljub temu, da je prepoznavna po celem svetu. Igralka in žena princa Harryja pa je tudi velika oboževalka njenega dela in albuma'21', ki bi ji naj po njenih besedah pomagal tudi v času ločitve od nekdanjega moža Trevorja Engelsona.