Princ Harry in Meghan sušnemu avstralskemu mestu prinesla dež

Vzhod Avstralije se že dalj časa sooča z rekordno dolgimi obdobji suše. Ponekod okoli Dubba suša vlada že več let, šele pred tedni so na nekaterih koncih dočakali dež, ki pa ga ni bilo toliko, kolikor bi ga potrebovali.

Ko je Harry v parku v odročnem Dubbu, ki leži šest ur vožnje od Sydneyja, nagovoril prebivalce, mu je Meghan držala dežnik. "Dež je bil darilo," je princ povedal kmetom in jih pohvalil, da so "sol zemlje". "Odpornost, smisel za humor in zavezanost zemlji so kvalitete, zaradi katerih ste edinstveni. Vi ste hrbtenica te države," je navdušeni množici še povedal princ.

Princ je spričo težkih razmer tiste, ki jih je prizadela suša, pozval, naj poiščejo pomoč. "Vse, kar morate storiti, je zaprositi zanjo – zaprositi soseda, kolega. Vaš prijatelj kmet je dobesedno za vogalom," je dejal in pri tem omenil tudi višjo stopnjo samomorilnosti v ruralni Avstraliji.

Par je v Dubbo pripotoval, ker sta tam na lokalnem letališču slovesno predala novo letalo avstralski kraljevi službi letečih zdravnikov. Poleg tega sta se princ in soproga udeležila piknika s prebivalstvom in obiskala šolo, ki dela z mladimi avstralskimi domorodci. Pri tem sta si vzela tudi čas za objem s petletnikom, ki si je princa drznil pobožati po laseh in bradi.

Skupaj s kmetovalci sta tudi obiskala eno od odročnih posesti, kjer sta, ob odganjanju muh, pomagala nakrmiti živino. Nato pa sta si vzela čas za čaj, pri čemer je Meghan tamkajšnji družini prinesla bananin kruh, ki ga je po poročanju medijev sama spekla v torek zvečer.

Z obiskom Dubba sta Harry in Meghan sledila kraljiciElizabeti, ki je to mesto obiskala v letih 1954 in 1992. In mesto ju je pričakalo z navdušenjem, okrašeno s transparenti, zastavami in portreti modrega para. Eden izmed lokalov je šel še korak dlje in v čast Harryju in Meghan zvaril posebno "dubbovsko kraljevo" pivo.

Princ in njegova soproga bosta v okviru 16-dnevne turneje po Pacifiku poleg Avstralije obiskala še Fidži, Tongo in Novo Zelandijo.